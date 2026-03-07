Трамп пригрозив новими “дуже сильним” ударом по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито вибачився перед своїми сусідами на Близькому Сході та пообіцяв більше не здійснювати по них обстрілів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, таку обіцянку Тегеран дав через «невпинні атаки США та Ізраїлю». Американський президент також стверджує, що Іран прагнув «захопити і контролювати Близький Схід».

Трамп заявив, що це нібито «перший випадок за тисячі років», коли Іран зазнав поразки від країн регіону. За його словами, сусідні держави подякували йому за це.

Він також заявив, що Іран більше не є «хуліганом Близького Сходу», а став «лузером Близького Сходу» і залишатиметься таким «десятиліттями», доки не здасться або «повністю не зруйнується».

Окрім цього, Трамп пригрозив новими ударами по Ірану. Він зазначив, що сьогодні країна може зазнати «дуже сильного удару», а під розглядом перебувають нові цілі, які раніше не планували атакувати.