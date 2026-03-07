Україна виграла перше “золото” на Паралімпійських іграх-2026

Український парабіатлоніст Тарас Радь виборов “золото” в першому старті на Паралімпійських іграх-2026. Це його друга перемога на Паралімпіадах.

Збірна України розпочала Паралімпіаду-2026 з парабіатлону. Першим стартом для “синьо-жовтих” стала чоловіча спринтерська гонка сидячи. У ній взяли участь 28 парабіатлоністів. Серед них п’ять українців: Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь та Григорій Шимко.

Тарас Радь здобув “золото”, завершивши дистанцію без промахів. Українець перетнув фініш за 19:55.5 хвилини, обігнавши американця Джошуа Свіні, який став п’ятий. Це друга золота медаль Радя після тріумфу в Пекіні в гонці на 12.5 кілометра.

Реклама

Реклама

Інший українець Василь Кравчук зупинився за крок до подіуму, посівши четверте місце. Біатлоніст перетнув дистанцію без промахів з відставанням у 31.5 секунди. Алексик потрапив у топ-10, посівши дев’яте місце з відставанням близько хвилини.