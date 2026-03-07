Внаслідок ворожого удару по Харкову у місті пошкоджено щонайменше 19 будівель

Внаслідок нічної ворожої атаки в Київському районі Харкова було пошкоджено щонайменше 19 будівель. Про це повідомили у пресслужби Харківської міськради.

Попередньо там вибито 835 вікон у квартирах, 160 – у місцях загального користування, пошкоджено 214 балконів, 11 дверей та дві покрівлі. Також було обірвано мережі вуличного освітлення.

Наразі працівники комунальних підприємств одразу розпочали ліквідацію наслідків.

У 19 пошкоджених будинках вибито 835 вікон / Фото Харківська міськрада

Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті контури, а КП «Житлокомсервіс» обстежує будинки на наявність пошкоджень і консультує мешканців щодо отримання допомоги через «єВідновлення».