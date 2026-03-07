        Суспільство

        Внаслідок ворожого удару по Харкову у місті пошкоджено щонайменше 19 будівель

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 09:12
        читать на русском →

        Внаслідок нічної ворожої атаки в Київському районі Харкова було пошкоджено щонайменше 19 будівель. Про це повідомили у пресслужби Харківської міськради.

        Попередньо там вибито 835 вікон у квартирах, 160 – у місцях загального користування, пошкоджено 214 балконів, 11 дверей та дві покрівлі. Також було обірвано мережі вуличного освітлення.

        Наразі працівники комунальних підприємств одразу розпочали ліквідацію наслідків.

        У 19 пошкоджених будинках вибито 835 вікон / Фото Харківська міськрада

        Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті контури, а КП «Житлокомсервіс» обстежує будинки на наявність пошкоджень і консультує мешканців щодо отримання допомоги через «єВідновлення».


