В Україні на вихідних потеплішає до +13 градусів

В Україні на вихідних, 7–8 березня, очікується суха і переважно сонячна погода. Температура повітря вдень підвищиться до +13 градусів у деяких регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, антициклон забезпечить в Україні суху та переважно сонячну погоду як у суботу, так і в неділю. Вітер також послабшає.

У суботу, 7 березня, денна температура повітря становитиме +5…+9 градусів, на сході очікується +2…+5 градусів, а в західних областях повітря прогріється до +9…+12 градусів.

У неділю, 8 березня, температура трохи підвищиться. У більшості регіонів очікується +5…+11 градусів, а на заході та півдні — до +13 градусів.

У Києві 7–8 березня також прогнозують комфортну погоду без опадів. У суботу температура становитиме близько +6 градусів, у неділю — близько +8 градусів.

За словами Діденко, із приходом теплішої погоди ожеледиця поступово зникатиме, а весняні умови ставатимуть відчутнішими.