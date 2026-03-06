Україна домоглася звільнення семи громадян, затриманих у Будапешті

Україна забезпечила звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та повернулися на територію України.
Про це повідомив міністр МВС Андрій Сибіга. За його словами, про звільнення громадян уже поінформовано президента Володимира Зеленського.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Міністр зазначив, що українці вже перетнули державний кордон, а консули надали їм необхідну допомогу.
Сибіга подякував команді Міністерства закордонних справ та посольству України в Угорщині за роботу над звільненням громадян.
Він також висловив вдячність правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та всім, хто долучився до процесу їхнього повернення.