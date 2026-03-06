Україна домоглася звільнення семи громадян, затриманих у Будапешті

Україна забезпечила звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та повернулися на територію України.

Про це повідомив міністр МВС Андрій Сибіга. За його словами, про звільнення громадян уже поінформовано президента Володимира Зеленського.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v

March 6, 2026

Міністр зазначив, що українці вже перетнули державний кордон, а консули надали їм необхідну допомогу.

Сибіга подякував команді Міністерства закордонних справ та посольству України в Угорщині за роботу над звільненням громадян.

Він також висловив вдячність правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та всім, хто долучився до процесу їхнього повернення.