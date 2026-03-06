        Події

        Україна домоглася звільнення семи громадян, затриманих у Будапешті

        Сергій Бордовський
        6 Березня 2026 20:25
        Інкасатори Ощадбанку вже на території Україні / Фото: Андрій Пишний/Facebook

        Україна забезпечила звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та повернулися на територію України.

        Про це повідомив міністр МВС Андрій Сибіга. За його словами, про звільнення громадян уже поінформовано президента Володимира Зеленського.

        Міністр зазначив, що українці вже перетнули державний кордон, а консули надали їм необхідну допомогу.

        Сибіга подякував команді Міністерства закордонних справ та посольству України в Угорщині за роботу над звільненням громадян.

        Він також висловив вдячність правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та всім, хто долучився до процесу їхнього повернення.


