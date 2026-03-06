Замість “M&M’s” написали “N&N’s”: на митниці вилучили 90 тисяч підроблених солодощів

Івано-Франківські митники не допустили ввезення в Україну партії підроблених солодощів вартістю понад 222 тис. грн. На упаковці контрафактної продукції логотип відомого бренду «M&M’s» був змінений на «N&N’s».

Під час митного оформлення товару з Китаю посадові особи митниці оглянули партію «глазурованих шоколадних драже у пластикових пляшечках» у кількості 90 тисяч одиниць, повідомляє Державна митна служба України.

Партію підроблених солодощів знищили після перевірки митниці / Фото: ДМСУ

За результатами огляду митники вирішили призупинити митне оформлення товару через підозру у порушенні прав інтелектуальної власності торговельної марки «M&M’s».

Попит на оригінальні товари відомих брендів часто стає об’єктом інтересу виробників підробок. У митниці зазначають, що захист прав інтелектуальної власності є важливим як для гарантії якості для споживачів, так і для забезпечення справедливої конкуренції для виробників.

У відомстві наголошують, що контрафактні товари, особливо харчові продукти, можуть становити серйозну небезпеку. Їхнє виробництво нерідко відбувається без дотримання технологічних та санітарних вимог і може передбачати використання токсичних складників.

Після призупинення митного оформлення та за рішенням правовласника контрафактну продукцію було знищено відповідно до статті 401 Митного кодексу України.