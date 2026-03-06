        Економіка

        Уряд доручив посилити контроль за цінами на пальне — Свириденко

        Сергій Бордовський
        6 Березня 2026 14:44
        Ціни на пальне на українських АЗС. Київ, 4 березня 2026 року / Фото: Радіо Свобода
        Уряд працює над стабілізацією ситуації на ринку пального в Україні. Для цього посилюють контроль за цінами та залучають державні компанії до формування орієнтиру справедливої вартості.

        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що провела координаційну нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» щодо ситуації на паливному ринку.

        За її словами, поточна ситуація на ринку пального має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх європейських країн.

        Для стабілізації ситуації уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ринку продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни.

        Паралельно уряд працює з іншими операторами паливного ринку та розраховує на їх відповідальну і зважену цінову політику.

        Також Свириденко доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

        Окремо першому віце-прем’єр-міністру — міністру енергетики доручено разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер пальним. За словами прем’єр-міністерки, безумовним пріоритетом залишається сектор оборони, а також стабільність постачання для аграріїв і громадського транспорту.

        Крім того, уряд працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.


