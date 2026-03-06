Нічна масована атака на Дніпропетровщину: поранень зазнали троє людей

У ніч на 5 березня під російськими ударами опинилися Нікополь, Кривий Ріг та Синельниківський район Дніпропетровської області. Троє людей зазнали поранень, зокрема 16-річна дівчина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок обстрілів у Нікополі поранення дістали 16-річна дівчина, 55-річна жінка та 66-річний чоловік. Рятувальники транспортували неповнолітню до безпечного місця та передали медикам. Пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, інфраструктура, адміністративні будівлі, підприємство та транспорт.

У Кривому Розі Були зафіксовані влучання на кількох локаціях, один із «шахедів» вдарив по дев’ятиповерховому будинку. Інформація про постраждалих не надходила. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали, пожежі ліквідовано.

“Постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об’єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство. Для ліквідації наслідків задіяно всі комунальні служби”, – повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Синельниківському районі зруйновано дві приватні будинки, ще два зазнали пошкоджень.