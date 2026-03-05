У Житомирі дві медсестри душили подушкою та били 17-річну пацієнтку: що їм загрожує

Поліцейські Житомирської області повідомили про підозру двом медичним сестрам, яких підозрюють у побитті 17-річної пацієнтки дитячої лікарні. За даними слідства, одна з них притискала подушку до обличчя дівчини, а інша завдавала їй ударів руками.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Наприкінці 2025 року правоохоронці отримали повідомлення про можливе застосування фізичного насильства щодо пацієнтки в дитячій лікарні. За цим фактом було розпочато досудове розслідування.

Як встановило слідство, близько опівночі 22 грудня патруль Національної гвардії України виявив на майдані Соборному в Житомирі 17-річну жительку Київської області. Дівчина потребувала медичної допомоги, тому її доставили до лікарні.

“Через свій психофізіологічний стан пацієнтка поводилася неспокійно, кричала та опиралася діям медиків. Щоб обмежити її рухи, руки дівчини зафіксували ременями”, – розповіли в поліції.

За даними слідства, 37-річна медична сестра, намагаючись заспокоїти пацієнтку, кілька разів притискала подушку до її обличчя, обмежуючи доступ повітря. Тим часом її 34-річна колега завдавала дівчині ударів руками по тілу та обличчю. Упродовж дня жінки неодноразово застосовували фізичну силу до потерпілої.

Слідчі повідомили обом медпрацівницям про підозри в умисному завданні ударів, побоїв, які спричинили фізичний біль і не призвели до тілесних ушкоджень, вчинених групою осіб (ч. 1, ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.