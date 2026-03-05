Долає 50 км, працює вдень та вночі: до використання у ЗСУ допустили дрон на оптоволокні “Пташка”

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони ударний квадрокоптер українського виробництва “Пташка”. Дрон уже застосовується українськими військовими.

Про це повідомили в Міноборони. “Пташка” має оптоволоконний канал управління і здатна виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км. Це рекордний показник дальності ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників такого типу.

Ударний безпілотний комплекс нового покоління створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій.

Реклама

Реклама

Дрон оснащений посиленою композитною рамою, високопродуктивними електричними двигунами, тяговими гвинтами та розділеним акумуляторним блоком, що забезпечує стабільну роботу.

Конструкція безпілотника збалансована для виконання необхідних маневрів під час польоту.

“Пташка” може виконувати бойові завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за сильного поривчастого вітру.

Бойове навантаження дрона дозволяє уражати піхоту противника, вогневі позиції, бліндажі, автомобільну та легкоброньовану техніку.