Суд у Лондоні відмовив Україні в екстрадиції нардепа-втікача Дмитрука

Вестмінстерський суд у Лондоні відмовив у задоволенні запиту України про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука. Суд послався на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини.

Про це повідомляє Business Wire з посиланням на юридичну компанію Amsterdam & Partners LLP.

У компанії заявили, що суддя врахував твердження про катування Дмитрука з боку Служби безпеки України у березні 2022 року. На думку суду, його екстрадиція могла б непропорційно вплинути на право на повагу до приватного та сімейного життя.

Amsterdam & Partners LLP, яка виступає міжнародним юридичним радником Артема Дмитрука, а також Української православної церкви, заявила, що переслідування депутата в Україні відбувається на тлі його підтримки УПЦ, де він служить іподияконом.

За інформацією компанії, Дмитрук у серпні 2024 року був єдиним народним депутатом, який виступив у парламенті проти закону №3894, що створює правову основу для повної заборони УПЦ. Після цього, як стверджується, українські прокурори відновили давні звинувачення у нападі, з’явилися погрози, а його охорону було знято. Згодом Дмитрук залишив Україну пішки через кордон із Молдовою та вирушив до Великої Британії, де звернувся по захист.

В Amsterdam & Partners LLP також зазначили, що Дмитрук засуджував російське вторгнення і у березні 2022 року сформував підрозділ територіальної оборони для захисту свого міста.

За інформацією юридичної компанії, Україна має 14 днів, щоб повідомити, чи планує вона оскаржити рішення суду.

Раніше британські правоохоронці затримували народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, для участі у судовому засіданні щодо його екстрадиції за запитом України. Тоді сам парламентар заявляв про “політичне переслідування”.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Офіс генерального прокурора оголосив Дмитрука у розшук. 25 серпня стало відомо, що він незаконно виїхав з України, що підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради повідомляв, що у відрядження за кордон його не направляли.

Після повідомлення про його виїзд Дмитруку оголосили підозру за побиття військового у 2023 році.