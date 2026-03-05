Військовий з Хмельниччини отримав 15 років за державну зраду

Суд визнав винним у державній зраді 36-річного військовослужбовця з Хмельниччини, який передавав представнику ФСБ РФ інформацію про українських військових. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, раніше судимий військовослужбовець з січня по лютий 2024 року систематично передавав представнику ФСБ РФ координати місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України, розташування військової техніки, озброєння, боєприпасів, блокпостів, а також об’єктів критичної інфраструктури. Отриману розвідінформацію зловмисник пересилав через один із месенджерів. Росіяни використовували отримані дані для підготовки та коригування ракетно-дронових ударів.

Також за вказівкою російського агента військовий підпалив службовий автомобіль, що ускладнило виконання бойових завдань. За свою діяльність агент РФ отримував винагороду в криптовалюті.

Дії військового кваліфіковано як державну зраду, несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення та розміщення Збройних Сил України, а також умисне пошкодження майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Вироком Хмельницького міськрайонного суду його визнано винним та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.