Понад тисяча рішень суду для виїзду чоловіків за кордон: справу скеровано до ВАКС

Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, яка діяла всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, схема полягала у винесенні судом на Одещині рішень про нібито самостійне виховання дитини батьком за вигаданими обставинами. Це давало змогу чоловікам уникати мобілізації та виїжджати з України під приводом догляду за дитиною.

Вартість такого рішення стартувала від 3500 доларів. Загалом слідство встановило 1040 рішень цього суду, які уможливлювали виїзд за кордон військовозобов’язаних.

Для конспірації учасники схеми створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та рекламували свої послуги у соціальних мережах.

До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої злочинної групи, зокрема двох організаторів, а також двох осіб, пов’язаних із її діяльністю.