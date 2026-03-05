Українські F-16 понад три тижні майже не мали ракет для перехоплення цілей — Reuters

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет для перехоплення російських дронів і ракет після того, як запаси від партнерів вичерпалися наприкінці листопада — у середині грудня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

За їхніми словами, у цей період у України залишалося лише кілька американських ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder для всієї ескадрильї F-16. Дефіцит виник саме тоді, коли Росія готувала масштабну зимову повітряну кампанію.

Співрозмовники агентства зазначили, що нестача ракет оголила вразливість української системи протиповітряної оборони, яка значною мірою залежить від постачань від західних союзників. Причину затримок поставок встановити не вдалося.

Реклама

Реклама

Під час дефіциту пілоти F-16 виконували денні вильоти та намагалися збивати безпілотники з бортових гармат. Уночі такі місії були надто небезпечними, хоча більшість атак російських дронів відбувається саме в темний час доби. Також льотчики іноді використовували ракети, які раніше не спрацювали, сподіваючись, що після технічного обслуговування вони все ж запустяться.

Українські пілоти F-16 переважно використовують модифікації ракет AIM-9, вироблені ще у 1970–1980-х роках. Попри свій вік, вони залишаються відносно дешевим способом перехоплення російських дронів і крилатих ракет.

Проблему з постачанням вирішили у грудні, коли партнери передали Україні нову партію ракет AIM-9 незадовго до масштабного російського удару. Країни-постачальники не розкриваються.

За даними одного з джерел, Німеччина та Канада останніми місяцями також передавали Україні ракети Sidewinder. Канадське Міністерство національної оборони повідомило, що передає Україні ракети AIM-9M-8 зі складів своїх збройних сил.

Після повернення Дональда Трампа до влади у США постачання американської зброї Україні здійснюється через механізм PURL — систему продажу озброєння союзникам по НАТО для подальшої передачі Києву. За словами представника НАТО, через цей механізм із літа забезпечено близько 75% ракет для батарей Patriot в Україні та 90% боєприпасів для інших систем ППО.

Попри це Україна й надалі стикається з проблемою забезпечення ракетами для своєї розгалуженої системи протиповітряної оборони. Під час великих атак Росія запускає сотні дронів і ракет, які українські сили намагаються збивати за допомогою зенітних гармат, засобів радіоелектронної боротьби, дронів-перехоплювачів і ракет.

Винищувачі F-16, передані Україні європейськими партнерами у 2024 році, стали частиною повітряного компоненту української ППО. За даними одного з джерел, під час бойових вильотів вони вже перехопили близько двох тисяч дронів і ракет.

Точну кількість F-16, які перебувають на озброєнні України, не розкривають, однак джерела агентства зазначають, що йдеться про кілька десятків літаків.