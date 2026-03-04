        Суспільство

        На ремонт автошляхів виділяють додаткові 3 млрд грн: йдеться не про капітальні роботи

        Галина Шподарева
        4 Березня 2026 20:23
        Ремонт дороги / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
        На ремонт автомобільних доріг Кабмін планує спрямувати додаткові 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету. Йдеться ямковий ремонт для забезпечення базової безпеки.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        За її словами, вже розпочато ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах.

        “Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам”, – йдеться в повідомленні.

        Виконати ці роботи планують до 1 червня.

        За результатами наради з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином вирішено виділити додаткові 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.


