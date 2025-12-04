У Карпатах планують збудувати нову дорогу до Буковелю за 6,6 млрд грн — ЗМІ

В Івано-Франківській області оголосили тендер на проєктування нової дороги до курорту Буковель. Її довжина становитиме майже 29 км, а орієнтовна вартість — 6,57 млрд грн.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва нової автомобільної дороги до гірськолижного курорту Буковель, про що повідомляє система Prozorro. Йдеться про маршрут протяжністю 28,6 км від села Бистриця до села Яблуниця через Поляницю, де розташований курорт.

За даними Liga.net, орієнтовна вартість будівництва становить 6,57 млрд грн. Точні параметри та технічні рішення визначить майбутній проєктант. Нова дорога має забезпечити додатковий заїзд до Буковелю з північно-західного боку та скоротити час поїздки з Івано-Франківська.

Підготовка до реалізації проєкту вже триває. 26 листопада Служба відновлення уклала контракт із ТОВ «ПБС» на 2,1 млрд грн щодо капітального ремонту ділянки дороги державного значення Івано-Франківськ – Надвірна довжиною 23 км до Бистриці.