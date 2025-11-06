        Суспільство

        У центрі Івано-Франківська вибухнула зарядна станція: двоє травмованих

        Сергій Бордовський
        6 Листопада 2025 16:08
        У місті Івано-Франківськ стався вибух у триповерховій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, повідомила ДСНС. Подія сталася 6 листопада близько 13:14 у приміщенні на третьому поверсі, де вибухнула зарядна станція.

        В Івано-Франківську вибух у офісній будівлі спричинив пожежу, евакуйовано 40 людей / Фото: ДСНС

        Внаслідок вибуху в офісі виникла пожежа на площі близько 20 квадратних метрів. За попередньою інформацією, травмовано двох людей, одну з них рятувальники дістали та передали медикам.

        Під час евакуації адміністрація об’єкта вивела з будівлі 40 осіб. Вогонь було локалізовано о 13:28, а вже о 13:32 повністю ліквідовано. Причини вибуху встановлюються.

