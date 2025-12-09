        Суспільство

        На Україну суне атмосферний фронт із дощами та мокрим снігом: прогноз на 10 грудня

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 22:06
        Мокрий сніг / Фото: vinnitsa.info

        У середу, 10 грудня, в Україну з північного заходу переміститься атмосферний фронт, який принесе дощі та мокрий сніг. На сході та північному сході прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу та слизькі дороги.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. Метеорологи зазначають, що атмосферний фронт спричинить підвищену вологість повітря та падіння тиску, хоча суттєвих змін температури поки не прогнозується.

        Вночі у більшості областей, а вдень у південно-східній частині очікується невеликий дощ. На сході та північному сході прогнозують дощ із мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.

        Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов’ї місцями утворюватиметься туман. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +4…+9 °C. На сході та північному сході країни вночі очікується від -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 10 грудня / Фото: Укргідрометцентр

