У ЗСУ заявили про оновлення підходів до служби іноземних добровольців

У Сухопутних військах Збройних сил України прокоментували інформацію ЗМІ про розформування інтернаціональних підрозділів та заявили, що удосконалюють підходи до формування й застосування бойових підрозділів.

Про це йдеться у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

За даними “Української правди”, наприкінці жовтня іноземні легіони почали розформувати й такі підрозділи отримали директиву Міноборони та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ліквідації їхніх військових частин до кінця року.

У навколовійськовому середовищі це викликало обурення. Як одну з причин нововведення вважають ініціативу начальника управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентина Манька через потреби поповнення штурмових підрозділів.

Як пояснили у Сухопутних військах, рішення про застосування іноземних військовослужбовців “ухвалюються в межах загальної трансформації Сил оборони та з урахуванням потреб фронту”.

Обіцяють, що іноземні добровольці й надалі зможуть проходити службу відповідно до свого фаху, досвіду та підготовки, а їхній бойовий досвід інтегрують у підрозділи, де він забезпечить найбільшу користь для виконання завдань.

“Залишаємося відкритими до конструктивного діалогу з військовослужбовцями та партнерами, цінуючи їхній внесок у спільну боротьбу проти агресора”, — йдеться в повідомленні.