Сьогодні Україна відзначає День ЗСУ: Зеленський подякував воїнам та закликав берегти пам’ять про героїв

Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Збройних сил України подякував військовим за мужність і стійкість, які забезпечили країні право на життя та свободу. Він наголосив на важливості пам’ятати історії кожного загиблого героя і берегти шану до воїнів як частину нової української ідентичності.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Збройних сил України нагадав, що шосте грудня є днем тих, хто, тримаючи зброю, доводить українську силу, та об’єднує народ у боротьбі й вдячності. Він наголосив, що повага до воїнів стала окремим явищем у новій Україні – мистецтвом, яке проявляється у муралах, присвятах та історіях, що вшановують кожного, хто став на захист країни.

Зеленський закликав українців зупинятися біля таких зображень і пам’ятати, що за кожним портретом – особиста історія. Він нагадав про військових, які захищали Київ і Маріуполь, виросли на Донбасі й боронили столицю, були спортсменами, артистами, ювелірами. Президент згадав окремі долі – Данила Погорілова, Олега Фадєєнка, Дема, Тараса Березюка – та наголосив, що їхня мужність і втрати назавжди залишаться у серцях людей.

Президент зазначив, що у мирній Україні наступних поколінь діти запитуватимуть: «А хто це?» – і дорослі знатимуть, що відповісти. Адже пам’ять і повага до військових передаватиметься з покоління в покоління.

У зверненні Зеленський також згадав про багатьох інших захисників і захисниць: Віталія Трухана, Олексія Остапенка, Олексія Мовчана, Тараса Чайку, а також тих, хто був митцем, студентом чи підприємцем, але став воїном, зробивши вибір на користь України. Президент наголосив, що Росія руйнує не лише міста, а й мрії, долі та майбутнє, але українці продовжують чинити опір.

Він згадав про загиблих воїнів Чорного, Крилова, Бокса, які назавжди залишаться молодими, але назавжди залишаться серед нас – у серцях, у творчості, у словах подяки.

Зеленський підкреслив, що Збройні сили України – це більше ніж військо, більше ніж родина. Це уособлення всієї України, її сили й прагнення до справедливого миру. Президент подякував піхоті, артилерії, розвідникам, десантникам, спецпризначенцям, ракетним військам, танкістам, операторам безпілотних систем, штурмовим підрозділам, інженерам, зв’язківцям, кіберфахівцям, медикам, логістам, Повітряним і Морським силам, медикам і тим, хто «дипстрайками повертає зло додому».

«Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних сил України», – сказав Зеленський, завершивши звернення словами про вічну пам’ять загиблим та славу Україні.