Субота в Україні мине без опадів, на півдні можливі сильні пориви вітру

6 грудня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, тож опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься від незначних морозів уночі до помірного тепла вдень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, повітряні потоки рухатимуться з південного сходу та сходу зі швидкістю 7-12 м/с. У південних регіонах місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Уночі температура становитиме від 2 градусів тепла до 3 морозу, на крайньому заході, узбережжі морів та у Криму – 0-5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 1-6 градусів тепла, а на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму – до 6-11 градусів тепла.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У області температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень очікується 1-6 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, удень повітря прогріється до 1-3 градусів тепла.

Реклама