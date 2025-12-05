Шмигаль анонсував нові контракти для військовослужбовців ЗСУ та інших сил оборони

Уряд затвердив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає впровадження нової системи контрактів із чіткими термінами служби та підвищенням виплат для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами міністра оборони, законопроєкт розроблений Міністерством оборони має на меті відповісти на ключові запити Українського війська й суспільства. Нові контракти пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів усіх Сил безпеки та оборони, зокрема ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших підрозділів.

Термін контрактів передбачається від одного до п’яти років. Для військових, які укладуть контракт на строк від двох до п’яти років, передбачена відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення служби. Окрім цього, законопроєкт містить норми про щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях.

Реклама

Реклама

Укласти нові контракти зможуть громадяни, які перебувають у запасі або резерві, а також мобілізовані військовослужбовці. Військові, які нині проходять службу за контрактом, матимуть можливість переукласти його на нових умовах.

Шмигаль висловив сподівання на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами та повідомив, що система нових контрактів має запрацювати в першому кварталі 2026 року.