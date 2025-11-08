Україна підписала 28 двосторонніх безпекових угод — що вони передбачають

Україна станом на листопад 2025 року уклала 28 двосторонніх угод у сфері безпеки з міжнародними партнерами, в тому числі підписала окрему угоду з Європейським Союзом. Про це повідомили Міністерство оборони України.

Ці документи закріплюють довгострокові зобов’язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу, розвиток спільних оборонних проєктів і зміцнення критичної інфраструктури. Угоди також передбачають консультації у разі нової агресії з боку рф, підтримку реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також розвиток співпраці у сферах кіберзахисту, розвідки, науки та гуманітарних питань.

Безпекові угоди підписані з такими країнами, як Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Польща, Італія, Канада, Нідерланди, Японія, Іспанія, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Чехія, Швеція, Бельгія, Данія, Португалія, Словенія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Албанія та Греція.

Міноборони зазначає, що всі угоди мають десятирічний термін дії та стали логічним продовженням Декларації G7 про гарантії безпеки, ухваленої на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році. Вони формують основу нової системи колективної безпеки, покликаної запобігти повторенню агресії й забезпечити стабільність у Європі на десятиліття вперед.