ВАКС обрав запобіжний захід помічнику нардепки Скороход

Сьогодні, 8 грудня, Вищий антикорупційний суд України визначився із запобіжним заходом помічнику народної депутатки Анни Скороход – застава у розмірі 1 мільйон 514 тисяч гривень та низка обов’язків, зокрема, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Помічника народного депутата, спільно з нардепом та ще однією особою, викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як повідомляло Суспільне, ще одного спільника депутатки Скороход та її помічника 7 грудня ВАКС відправив під арешт з можливістю вийти під заставу розміром у 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, НАБУ й СБУ прийшли з обшуками до нардепки Анни Скороход 5 грудня, після чого повідомили про підозру у вимаганні хабаря групою осіб. За версією слідства, депутатка “організувала діяльність злочинної групи”, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО про застосування економічних санкцій щодо компанії-конкурента. За даними САП, підприємець сплатив частину хабаря — 125 тисяч доларів і отримав від “злочинної групи” розписку про грошову позику.