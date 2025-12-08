France24: США тиснуть на Україну з метою якнайшвидшого укладення мирної угоди

Територіальне питання, як і раніше, залишається “найскладнішим” у переговорах. Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на угоду без територіальних поступок, тому шукають будь-які способи змусити Україну піти на компроміс.

За словами джерела видання, Україна “не може погодитися на все, не опрацювавши деталі”, попри наполегливі вимоги США.

На тлі зростання тиску США щодо мирної угоди Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном у Лондоні. Мета зустрічі – обговорення переговорів щодо “мирного плану” врегулювання війни РФ проти України. Про це пише Sky News.

Зустріч проходить після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він не прочитав американську пропозицію щодо завершення війни з Росією.

Брюссельська зустріч з Марком Рютте від НАТО, Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою від ЄС відбудеться після того, як Зеленський проведе переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні.