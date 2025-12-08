БЕБ: посадовиці НААН привласнили 300 тонн зерна та підробляли документи, держава втратила майже 1,9 млн грн

На Закарпатті детективи БЕБ викрили керівницю науково-дослідного інституту НААН та завідувачку складу, які, за даними слідства, розтратили 300 тонн зерна та вносили неправдиві дані до документів. Справу скеровано до суду.

На Закарпатті судитимуть керівницю інституту та завідувачку складу за розтрату 300 тонн зерна

Бюро економічної безпеки повідомило, що у Закарпатській області до суду скеровано обвинувальний акт щодо керівниці науково-дослідного інституту Національної академії аграрних наук та завідувачки зернового складу. За матеріалами слідства, обидві посадовиці діяли за попередньою змовою та використовували службове становище для розтрати майна.

Детективи встановили, що посадовиці привласнили 300 тонн зерна, після чого внесли неправдиві відомості до офіційних документів, аби приховати нестачу та створити враження, що зерно продовжує зберігатися на складі. Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на майже 1,9 мільйона гривень.

Справу передано до суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану, а також ч. 1 ст. 366 КК України — внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів.

На майно підозрюваних накладено арешт на суму 2 мільйони гривень для забезпечення можливого відшкодування збитків.