Нічна атака рф: збито 131 БпЛА, проте 16 ударних дронів досягли 11 локацій

У ніч на 8 грудня Росія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками кількох типів. Повітряні сили повідомили про збиття або подавлення 131 БпЛА, проте атака станом на ранок триває.

Про масовану нічну атаку дронами повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За даними військових, противник випустив 149 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших моделей з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Донецьк і Чауда в тимчасово окупованому Криму. Близько 90 із запущених апаратів становили «шахеди».

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем відбивали повітряний напад протягом усієї ночі. Станом на 09:00 українська ППО збила або подавила 131 дрон на півночі, півдні та сході країни.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА у 11 локаціях, а також падіння збитих апаратів чи уламків у чотирьох місцях. У Повітряних силах наголосили, що атака триває й у повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Військові закликають дотримуватися правил безпеки.