За добу на Харківщині постраждали три людини

Протягом минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОДА Олег Синєгубов. Унаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.

У селищі Ківшарівка поранення отримала 77-річна жінка, у селі Курилівка постраждали 62-річний чоловік та 71-річна жінка. Крім того, медики надали допомогу 66-річному чоловікові, який дістав поранення під час обстрілу Куп’янська-Вузлового 7 грудня.

За даними ОВА, російські війська активно застосовували різні типи озброєння. По Харківщині були завдані удари чотирма КАБами, сімома дронами типу «Герань-2», одним БпЛА «Молнія», двома fpv-дронами, а також п’ятьма безпілотниками, тип яких уточнюється.

Обстрілами пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області. У Богодухівському районі руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди, електромережі в селах Одноробівка та Баранівка, а також автомобіль у Клиновій Новоселівці. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Курилівці та багатоквартирний будинок у Ківшарівці. У Чугуївському районі зруйновано базу відпочинку та пошкоджено трактор у селі Мартове.

За словами Синєгубова, усі служби працюють на місцях, фіксують наслідки атак та допомагають населенню.