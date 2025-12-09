Тривожні повідомлення з Чебоксар: місто атакували дрони

Жителі Чебоксар повідомили про серію вибухів у місті в ніч на 9 грудня. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників та наявність постраждалих, а моніторинговий канал ASTRA оприлюднив деталі інциденту.

Рух транспорту по проспекту Яковлєва перекрили, а в школі №20 на вулиці Хузангая відкрили пункт допомоги. За словами глави Чувашії, вибухи спричинили пошкодження житлових будинків, екстрені служби працюють у посиленому режимі.

ASTRA встановила, що значних руйнувань зазнав багатоповерховий будинок на Яковлєва, 6. Від нього до оборонного підприємства «ВНІІР-Прогресс», яке виробляє для російської армії антени «Комета» та іншу продукцію для систем Glonass, GPS, Galileo, — близько 450 метрів. Поруч також розташоване підприємство «Чувашенерго».

Чебоксари Чувашия.

Два вибухи у 05:32 та 05:34. Прильот по заводу АО "Енергозапчастина", який замається випуском генераторів та електрообладнання Є частиною ВПК рашки. pic.twitter.com/8bD5InUrCT — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) December 9, 2025

«ВНІІР-Прогресс» уже неодноразово був ціллю атак. Підприємство зупиняло роботу після ударів 9 червня, а також зазнавало уражень 26 листопада та 5 липня 2025 року.

ТАСС із посиланням на владу Чебоксар повідомило про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Водночас, за даними ASTRA, місцеві жителі стверджують про щонайменше двох загиблих. Один із мешканців будинку на Яковлєва, 6 заявив, що бачив два тіла після того, як у будинок влучили два безпілотники. Про двох загиблих також повідомили в місцевому чаті з посиланням на рятувальників; один із них, за словами очевидців, служив у поліції.

За неофіційними повідомленнями жителів, місто могли атакувати щонайменше сім дронів, однак підтвердження цієї інформації наразі немає.