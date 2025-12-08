Ірландія збільшить фінансування підтримки українських біженців

Наступного року в Ірландії планують суттєво збільшити фінансування програм підтримки українських біженців та шукачів притулку.

Про це повідомляє MSN.

Згідно з бюджетними документами, загальні витрати на допомогу біженцям в Ірландії у 2026 році перевищать 2 млрд євро – це один із найбільших показників за останні десять років.

Близько 438 млн євро передбачено на соціальні виплати для понад 50 тисяч українців, включно з одинокими батьками, людьми похилого віку та іншими вразливими категоріями.

Також уряд підтвердив, що у 2026 році запустить «значну реформу» системи розгляду заяв про міжнародний захист у межах впровадження Пакту ЄС про міграцію та притулок. Реформа має прискорити обробку справ і супроводжуватиметься додатковими інвестиціями в цифровізацію.

Нагадаємо, тим часом низка інших країн скорочує підтримку українських біженців. Зокрема, 3 грудня Сейм Латвії ухвалив зміни до закону, що передбачають скасування частини виплат, зокрема одноразової допомоги під час працевлаштування та підтримки для самозайнятих.

Раніше також повідомлялося, що українці у Шотландії можуть втратити житло після скасування щомісячних виплат місцевим жителям, які приймали біженців у своїх домівках.