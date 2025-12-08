Зеленський повідомив деталі зустрічі у Лондоні щодо мирного плану для України

У Лондоні завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський відзначив важливість єдності між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами.

“Вдячний лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції – Емманюелю Макрону та Німеччини – Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру”, – написав Зеленський.

Як розповів президент, на зустрічі обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки, а також поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України.

Як раніше повідомляв Єлисейський палац, Зеленський обговорив з європейськими лідерами питання гарантій безпеки та післявоєнної відбудови.