        Політика

        Зеленський повідомив деталі зустрічі у Лондоні щодо мирного плану для України

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 19:38
        читать на русском →
        Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Reuters
        Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Reuters

        У Лондоні завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

        Зеленський відзначив важливість єдності між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами.

        Реклама
        Реклама

        “Вдячний лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції – Емманюелю Макрону та Німеччини – Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру”, – написав Зеленський.

        Як розповів президент, на зустрічі обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки, а також поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України.

        Як раніше повідомляв Єлисейський палац, Зеленський обговорив з європейськими лідерами питання гарантій безпеки та післявоєнної відбудови.

        Учасники зустрічі в Лондоні / Фото: president.gov.ua

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини