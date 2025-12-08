Мережко заперечив заяви Трампа та заявив, що Зеленський точно прочитав мирну пропозицію США

Голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко заявив в ефірі Sky News, що президент України Володимир Зеленський «безумовно» ознайомився з оновленою мирною пропозицією США. Таким чином він спростував публічні сумніви Дональда Трампа.

У коментарі Sky News Олександр Мережко зазначив, що був здивований заявами президента США Дональда Трампа, який напередодні припустив, що Володимир Зеленський міг ще не прочитати запропонований Вашингтоном оновлений мирний план.

Мережко наголосив, що президент України дуже уважно підходить до вивчення документів, особливо таких важливих, як мирна пропозиція Сполучених Штатів. «Я абсолютно певен, що він ознайомився з цим планом і прочитав його», — сказав він в ефірі програми Mornings With Ridge And Frost.

Український посадовець підкреслив, що Зеленський завжди ретельно аналізує дипломатичні документи, а тому сумніви Трампа видаються йому необґрунтованими.