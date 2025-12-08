Сирський: ключ до оборони — люди, а не техніка; ЗСУ посилюють підготовку та мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на тлі активного наступу російських військ Україна має посилювати обороноздатність, зокрема шляхом покращення мобілізації, підготовки та умов служби. Він наголосив, що головним ресурсом армії залишаються люди.

У своєму дописі Олександр Сирський підкреслив, що українська армія продовжує адаптувати систему підготовки військових до умов повномасштабної війни. Він зазначив, що основний акцент зусиль ЗСУ спрямований не лише на техніку, а насамперед на людей — на якісну мобілізацію, рекрутинг, укладання нових контрактів та підготовку.

Під час щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки Сирський нагадав, що строк базової загальновійськової підготовки збільшено до 51 дня. До нього додаються фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. За його словами, необхідно вдосконалювати цей процес, підвищувати рівень інструкторів, модернізувати обладнання навчальних центрів і забезпечувати підготовку, яка формує справді боєздатного бійця.

Реклама

Реклама

Головнокомандувач заслухав звіти щодо розвитку підготовки у бойових бригадах, посилення безпеки у навчальних центрах, відбору інструкторів, а також адаптації новачків. Окремо він наголосив, що саме на початку проходження базової підготовки виникає значна частина самовільних залишень частини, тому важливо реалізувати комплексну програму адаптації військовослужбовців.

За результатами аудиту навчальних центрів Сирський зазначив, що вже є зрозумілі лідери, на яких повинні рівнятися інші. Підготовку та навчання, за його словами, продовжують віддаляти від фронту, закріплюючи армійські корпуси за полігонами у центральних та західних регіонах України.

Водночас він підкреслив, що питання будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах потребує термінового вирішення. На деяких об’єктах стан безпеки визнано незадовільним, і Сирський віддав відповідні розпорядження для усунення проблем.

«Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні!», — підсумував він.