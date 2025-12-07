8 грудня в Україні хмарно, без істотних опадів

У понеділок, 8 грудня, на більшій частині території України збережеться хмарна погода без істотних опадів, однак у деяких регіонах можливі туман і поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок в Україні переважатиме хмарна погода. Істотних опадів не очікується, лише на півдні країни вдень, а місцями і в центральних областях можливий невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями прогнозується туман.

Вітер буде південно-східний та східний, швидкістю 7-12 м/с, у південно-східній частині країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 0-5 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі очікується 1-6 градусів тепла, вдень від 4 до 9 градусів тепла.

Окремий прогноз надано для Києва та області.

На Київщині також буде хмарно і без істотних опадів. Вітер – південно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 0-5 градусів тепла.

У Києві вночі очікується близько 0 градусів, удень – 2-4 градуси тепла.