Зеленський назвав кандидатів на посаду голови Офісу президента: у чому складність вибору

Президент України Володимир Зеленський назвав імені п’яти кандидатів на посаду очільника Офісу президента України.

Як повідомляє Суспільне, про це Володимир Зеленський сказав журналістами під час візиту до Лондону після зустрічі з лідерами ЄС.

Кандидати на посаду голови ОП:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр оборони Денис Шмигаль;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОПУ Павло Паліса;

керівник ГУР Кирило Буданов.

“Я провів консультації, і країна це бачила. Є варіанти — міністр Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, бо Рада повинна спершу їх знімати перед тим, як призначати. Не хочеться, щоб це було як у грі “Дженга”, коли витягнеш одну деталь і все розсипається”, — сказав президент щодо кандидатур очільника Мінцифри та міністра оборони.

За словами Зеленського, ситуація з міністерством оборони є складною — саме там зосереджений увесь бюджет і відповідальність. Щодо заступника глави МЗС Сергія Кислиці, то він допомагає президенту з міжнародними питаннями, але Зеленський не знає, чи Кислиця “хоче займатись внутрішніми питаннями”.

“Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет — війна. Буданов керує розвідкою, це важливий напрямок. У будь-якому випадку якийсь час я зможу сам справитися без голови офісу”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки в керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Ввечері Зеленський заявив, що Єрмак написав заяву про відставку.