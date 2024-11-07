Політика

Заступник Єрмака Татаров щонайменше дев’ять разів літав у Москву після 2014 року, – “Схеми”
7 Листопада 2024 15:01
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єрмак, офіс президента
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров / Фото: УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, за даними розслідувачів проєкту “Схеми”, здійснив щонайменше дев’ять поїздок до Москви після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. 

У той час Татаров займався адвокатською діяльністю. За даними журналістів, він тричі відвідував Росію у 2017 році, чотири рази — у 2018-му та двічі — у 2019-му. 

Через відсутність прямого авіасполучення між Україною та Росією з 2014 року, Татаров переважно подорожував через Мінськ.

Останній зафіксований рейс до Москви він здійснив 22 квітня 2019 року, наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Також у 2015 році Татаров відвідав окупований Крим, перетнувши КПП “Джанкой” 6 червня та повернувшись через “Армянськ” 8 червня.

На запит журналістів про коментарі щодо цих поїздок, Татаров поки не відповів.

Олег Татаров – адвокат, який обіймає посаду заступника керівника Офісу президента з 5 серпня 2020 року. До цього, до 2014 року, він працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Під час Революції гідності Татаров проводив брифінги від імені МВС, де коментував дії міліції, включно з нападами на протестувальників. За свою діяльність тодішній президент Віктор Янукович удостоїв його звання “заслуженого юриста України”.


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