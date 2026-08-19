Колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру затримали. НАБУ проводить слідчі дії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання”, — написав Гончаренко.

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Правоохоронні органи поки не підтверджували інформацію про нові слідчі дії у справі “Форест Гамп”. Раніше на сайті президента з’явився указ №734/2026 про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

Водночас адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш спростував інформацію про її затримання. У коментарі РБК-Україна він заявив, що 19 серпня НАБУ вручило Мудрій підозру, однак її не затримували. За словами адвоката, цього дня правоохоронці також провели два обшуки на двох об’єктах. Інформацію про затримання Мудрої також спростували джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли про обшуки в Ірини Мудрої в межах спецоперації НАБУ “Форест Гамп”. У матеріалах Бюро її прізвище не називається — НАБУ повідомляло лише, що до ймовірної злочинної групи входив заступник керівника Офісу президента.

За версією слідства, учасники групи організували легалізацію 150 млн гривень, отриманих злочинним шляхом, через підконтрольні підприємства та державний Sense Bank. Ці кошти нібито використали для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка — фігуранта справи “Мідас”.

Ще одним імовірним фігурантом “Форест Гамп” медіа називають народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома. Водночас Бюро офіційно не називало ані Мудру, ані Столара серед підозрюваних.