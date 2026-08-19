Зеленський звільнив Ірину Мудру з Офісу президента на тлі операції НАБУ “Форест Гамп”

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України. Це сталося в день проведення масштабної операції НАБУ і САП, у якій, за даними медіа, може фігурувати посадовиця.

Відповідний указ №734/2026 Зеленський підписав 19 серпня. Причини кадрового рішення у документі не зазначені.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що детективи НАБУ проводять обшуки у Мудрої в межах спецоперації «Форест Гамп». Народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк також писали про слідчі дії щодо заступниці керівника ОП.

Реклама

Реклама

У матеріалах, оприлюднених НАБУ, прізвище Мудрої не називається. Бюро повідомило лише, що до ймовірної злочинної групи входив заступник керівника Офісу президента. ЗМІ та користувачі соцмереж припускають, що голос цієї посадової особи на записах належить Мудрій, однак офіційно ця інформація не підтверджена.

За версією слідства, учасники групи організували легалізацію 150 млн гривень, отриманих злочинним шляхом. Гроші через підконтрольні підприємства та державний Sense Bank нібито перевели у безготівкову форму й використали для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка — фігуранта справи «Мідас».

НАБУ заявило, що до схеми могли бути залучені заступник керівника ОП, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Дії учасників кваліфікували як легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Ще одним імовірним фігурантом «Форест Гамп» медіа називають народного депутата Вадима Столара, обраного від нині забороненої ОПЗЖ і члена депутатської групи «Відновлення України».

Столар сам підтвердив, що НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома.

«Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», — заявив депутат.

Водночас НАБУ офіційно не називало ані Мудру, ані Столара серед підозрюваних.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра працювала заступницею керівника Офісу президента з березня 2024 року. Вона опікувалася правовими питаннями, судовою реформою, санкційною політикою та створенням спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

До переходу в ОП Мудра у 2022–2024 роках обіймала посаду заступниці міністра юстиції. Раніше працювала в «Ощадбанку», де займалася юридичним супроводом та судовими спорами, зокрема справами щодо компенсації збитків, завданих Росією після окупації Криму.

Офіс президента поки не повідомив, хто замінить Мудру, та не коментував можливий зв’язок її звільнення зі спецоперацією НАБУ.