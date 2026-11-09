На Закарпатті чоловік намагався вбити хрещену матір своїх дітей, щоб не віддавати борг

Жителя Закарпатської області затримали за спробу вбити хрещену матір своїх дітей, щоб не повертати їй борг у 38 тисяч доларів. Зловмисник двічі вистрілив у жінку, а після того, як вона впала від поранень, ударив її по голові та втік.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, потерпіла є хрещеною матір’ю дітей підозрюваного, а самі вони знайомі понад 20 років. Жінка час від часу позичала чоловікові гроші, однак коли попросила повернути борг, він, за версією слідства, вирішив її вбити.

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Напад стався ввечері 6 листопада поблизу села Лази Тячівського району, неподалік річки Тячівець.

Чоловік домовився зустрітися з кумою близько 20:00, пообіцявши повернути борг. Коли жінка приїхала, він дістав зброю та вистрілив у неї через скло автомобіля. У момент пострілу потерпіла перебувала в салоні машини, але випадково нахилилася, щоб підняти телефон, який упав. Це врятувало її від першої кулі. Жінка вибралася з автомобіля та спробувала сховатися, проте нападник вистрілив удруге. Від поранень вона впала на землю, після чого чоловік ударив її по голові та втік.

Попри численні поранення, жінка змогла зателефонувати знайомим і повідомити своє місцеперебування. Вони доправили її до лікарні та викликали правоохоронців.

Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні чоловіка під вартою без можливості внесення застави.