У Дніпрі затримали агентку ФСБ, яка готувала дані для ударів по складах із пальним

Служба безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яку підозрюють у співпраці з ФСБ та наведенні російських дронів на об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури. За даними слідства, вона збирала координати складів із пальним та шукала об’єкти технічного забезпечення ЗСУ.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, жінка на власному автомобілі об’їжджала Дніпро та прилеглі райони, щоб виявляти сховища пально-мастильних матеріалів і передавати їхні координати російській стороні.

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Також вона намагалася встановити місця розташування об’єктів, де обслуговували та відновлювали військову техніку. Для цього підозрювана знімала на смартфон технологічні приміщення, поблизу яких перебували автомобілі українських військових.

Згодом жінка придбала ІР-камеру, яку, за даними СБУ, мала встановити у своєму автомобілі для відеофіксації та передачі інформації російському куратору.

Співробітники СБУ затримали її за місцем проживання.

Під час обшуків правоохоронці виявили ІР-камеру, планшет і чотири смартфони, які, за версією слідства, використовувалися для відеозйомки та зв’язку з ФСБ.

За даними розслідування, жінка потрапила в поле зору російської спецслужби через свою матір, яка проживає на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Після вербування підозрювана нібито підтримувала зв’язок із представником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Жінка перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.