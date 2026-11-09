Російський дрон атакував автомобіль енергетиків у Сумах: троє поранених

Уранці в Сумах російський дрон атакував автомобіль, у якому пересувалися енергетики. Внаслідок удару троє працівників дістали поранення, один із них, за попередніми даними, має важкі травми.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Усіх постраждалих оперативно доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу, одного з поранених оперують.

Реклама

Реклама

За даними ДСНС, вранці російський FPV-дрон прицільно атакував автомобіль. Рятувальники прибули на місце удару та обстежили територію.

Водночас у ДСНС повідомили, що попередньо внаслідок ранкового удару були травмовані двоє людей.

Також уночі російські війська обстріляли Суми. Внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок, пожежу ліквідували рятувальники.