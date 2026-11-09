Україна отримає екстрену допомогу ЄС через проблеми зі світлом, водою і теплом – Зеленський

Європейський Союз застосує спеціальний механізм допомоги Україні у надзвичайних ситуаціях через складну ситуацію з електроенергією, водою та теплом після російських ударів. Це дозволить оперативно надати кошти на першочергові потреби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація зараз у Києві, Дніпропетровській, Сумській і Донецькій областях, а також у Херсоні.

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“Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим”, — заявив президент.

Під час розмови Зеленський і фон дер Ляєн також обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки України до зими.

Окремою темою стали питання євроінтеграції. Президент нагадав, що минулого тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення ЄС, у якому позитивно оцінила прогрес України.

“Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи”, — зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили дипломатичні зусилля щодо завершення війни. За словами президента, під час нещодавніх переговорів у Брюсселі українська та європейська команди працювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи.

Зеленський і фон дер Ляєн також скоординували позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі.

“Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати”, — підсумував президент.