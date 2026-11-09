“Україна матиме трохи іншу форму”: Трамп заявив, що війна в Україні може завершитися найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, сторони наблизилися до домовленості про завершення війни Росії проти України. За кілька днів після інтерв’ю делегації України, США та Росії мають зустрітися в Абу-Дабі — це буде перша така тристороння зустріч із лютого.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS News для програми 60 Minutes.

Трамп: США “дуже близькі” до угоди

Під час розмови ведучий нагадав Трампу, що він прийшов до влади з обіцянкою завершити війну в Україні, однак бойові дії тривають.

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На запитання про головну перешкоду для миру Трамп відповів, що такою проблемою, на його думку, є особиста ворожнеча між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Він також знову повторив свою тезу про те, що війна нібито не почалася б, якби він був президентом у момент російського вторгнення.

Водночас Трамп заявив, що зараз сторони “дуже близькі” до домовленості.

Президент США не відповів прямо на запитання, кому він більше довіряє — Путіну чи Зеленському. Натомість заявив, що підтримує робочі відносини з обома.

За словами Трампа, він очікує завершення війни найближчим часом і вважає, що це станеться завдяки його участі у переговорному процесі.

Трамп визнав, що позицію Зеленського можна зрозуміти

Інтерв’юер окремо запитав президента США, чи не є позиція Зеленського зрозумілішою з огляду на те, що саме Україна стала жертвою вторгнення.

Трамп погодився, що це так.

Водночас він знову повернувся до питання відносин між Києвом і Москвою та заявив про “неповагу”, яка, за його словами, була продемонстрована Росії під час першої зустрічі сторін.

Далі він повторив, що за його першої президентської каденції Росія не розпочала повномасштабну війну проти України.

Трамп не вважає, що Путін затягує переговори

На запитання, чи не вважає він, що Путін затягує переговори та використовує контакти зі США без реального наміру завершити війну, Трамп відповів негативно.

Він заявив, що його адміністрація застосовувала жорсткі заходи проти Росії, зокрема санкції та торговельні обмеження.

Інтерв’юер звернув увагу, що політика Вашингтона щодо Москви була неоднозначною: США одночасно підтримували Україну, але в окремих випадках послаблювали тиск на Росію.

Зокрема, йшлося про рішення, яке дозволило Росії збільшити постачання дизельного пального на світовий ринок. Трамп заперечив, що це було прямим скасуванням санкцій, і пояснив крок потребою світового ринку в паливі.

“Україна матиме трохи іншу форму”

Одним із ключових моментів інтерв’ю стала відповідь Трампа на запитання про те, чи завершиться війна зі збереженням вільної та незалежної України.

Президент США заявив, що вірить у досягнення угоди, однак додав, що в результаті Україна матиме “трохи іншу форму”.

Що саме він мав на увазі, Трамп не уточнив.

Попереду переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

Інтерв’ю відбулося за кілька днів до запланованої зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі.

За даними CBS News, це має бути перша тристороння зустріч сторін із лютого.

Очікується, що переговори стосуватимуться кроків до потенційної мирної угоди та майбутніх безпекових домовленостей.

Таким чином, США продовжують виступати основним посередником між Києвом і Москвою, а Трамп дедалі чіткіше пов’язує можливе завершення війни зі своєю особистою участю у переговорах.

Після виборів у Трампа залишається значна свобода у зовнішній політиці

Інтерв’ю відбулося одразу після проміжних виборів у США, на яких Республіканська партія зазнала серйозної поразки та втратила контроль над Палатою представників і Сенатом. CBS News зазначає, що новий Конгрес отримає більше можливостей впливати на бюджет, проводити слухання та використовувати повноваження щодо виклику посадовців і документів.

Сам Трамп визнав результати виборів і заявив про готовність співпрацювати з демократами з окремих питань.

Водночас зовнішня політика, включно з переговорами щодо України, значною мірою залишається сферою, де президент США має широкі повноваження.

Трамп не планує звільняти Марко Рубіо

Під час інтерв’ю Трамп також відповів на запитання про майбутнє державного секретаря Марко Рубіо.

На тлі припущень про можливі кадрові перестановки президент заявив, що, на його думку, Рубіо залишиться на посаді.

Трамп позитивно оцінив його роботу та назвав одним із політиків, яких розглядають серед потенційних майбутніх лідерів Республіканської партії.

Після поразки на виборах Трамп почав кадрові перестановки

Трамп визнав, що після результатів проміжних виборів планує провести певні кадрові зміни в адміністрації.

Невдовзі після запису інтерв’ю глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз була замінена її заступником Стівеном Міллером.

Водночас президент заявив, що довіряє міністру оборони Піту Гегсету, попри заклики до його відставки.

Іран — другий великий зовнішньополітичний напрямок

Окрім України, значна частина інтерв’ю стосувалася Ірану.

Трамп заявив, що не прагне нового загострення війни та не бачить необхідності в подальшій військовій ескалації.

Він наполягав, що американська операція позбавила Іран можливості створити ядерну зброю, хоча співрозмовник CBS поставив під сумнів остаточність такого результату.

Президент також заявив, що очікує компенсації від країн, які США захищали під час війни.

Трамп назвав гонку у сфері ШІ стратегічним суперництвом із Китаєм

Ще одним великим блоком розмови став штучний інтелект.

Трамп заявив, що США перебувають у технологічній гонці з Китаєм і що перемога в ній матиме величезне значення для глобального балансу сил.

Він визнав ризики розвитку ШІ, але заявив, що вони, на його думку, перебільшені та можуть бути контрольованими.

Трамп також допустив можливість співпраці з демократами щодо правил безпеки у сфері ШІ, але наголосив, що вони не повинні послабити позиції США у конкуренції з Китаєм.

Після проміжних виборів Трамп думає і про політичну спадщину

В інтерв’ю Трамп також говорив про майбутнього кандидата від Республіканської партії на виборах 2028 року.

Він підтвердив, що через два роки кандидатом у президенти від республіканців буде вже інша людина, але поки не визначився, чи підтримуватиме когось особисто.

Серед можливих політиків він окремо згадав віцепрезидента Джей Ді Венса та Марко Рубіо.

На цьому тлі війна в Україні залишається одним із головних незавершених зовнішньополітичних питань його другого президентського терміну — і Трамп прямо пов’язує її можливе завершення зі своєю здатністю домовитися з Києвом і Москвою.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україна передала США свої пропозиції щодо можливих результатів тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, а переговорні команди перебувають у постійному контакті.