Росія вдарила по Кременчуку: семеро постраждалих, серед них 16-річна дитина

Росія втратила за добу майже 3 тисячі військових і 68 артсистем — Генштаб

“Україна матиме трохи іншу форму”: Трамп заявив, що війна в Україні може завершитися найближчим часом

За даними рятувальників, російські війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі.

Унаслідок російських ударів по Кременчуку та Кременчуцькому району травмувалися семеро людей, серед них 16-річна дитина. Рятувальники вивели з небезпеки 15 мешканців, пожежі на кількох локаціях уже ліквідували.