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        Росія вдарила по Кременчуку: семеро постраждалих, серед них 16-річна дитина

        Вадим Вакаренко
        9 Листопада 2026 07:56
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        Наслідки російського удару по Кременчуку: рятувальники ліквідовують пожежу / Фото: ДСНС Полтавщини
        Наслідки російського удару по Кременчуку: рятувальники ліквідовують пожежу / Фото: ДСНС Полтавщини

        Унаслідок російських ударів по Кременчуку та Кременчуцькому району травмувалися семеро людей, серед них 16-річна дитина. Рятувальники вивели з небезпеки 15 мешканців, пожежі на кількох локаціях уже ліквідували.

        Про це повідомила ДСНС України.

        За даними рятувальників, російські війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі.

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        Унаслідок ударів виникли пожежі на кількох локаціях.

        Рятувальники врятували 15 людей.

        Семеро людей, зокрема 16-річний підліток, дістали травми. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

        Усі осередки займання ліквідовані.

        Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів по Кременчуку та Кременчуцькому району, де виникли пожежі й постраждали семеро людей / Фото: ДСНС Полтавщини

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