Росія вдарила по Кременчуку: семеро постраждалих, серед них 16-річна дитина

Унаслідок російських ударів по Кременчуку та Кременчуцькому району травмувалися семеро людей, серед них 16-річна дитина. Рятувальники вивели з небезпеки 15 мешканців, пожежі на кількох локаціях уже ліквідували.
Про це повідомила ДСНС України.
За даними рятувальників, російські війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі.
Унаслідок ударів виникли пожежі на кількох локаціях.
Рятувальники врятували 15 людей.
Семеро людей, зокрема 16-річний підліток, дістали травми. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Усі осередки займання ліквідовані.