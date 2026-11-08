Зеленський доручив підготувати безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва та забезпечити столицю достатнім резервом автобусів. Таке рішення опрацьовують на випадок перебоїв у роботі метро та проблем із мостами через Дніпро.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

За словами глави держави, під час наради окремо обговорили транспортну ситуацію в Києві та можливі способи забезпечення стабільної роботи громадського транспорту.

Реклама

Реклама

Прем’єр-міністр, секретар Ради національної безпеки і оборони та міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

Наразі опрацьовують необхідну кількість транспорту та можливу реорганізацію дорожнього руху в окремих частинах Києва.

Зеленський наголосив, що уряд має підготувати конкретні заходи для забезпечення безперебійної та доступної роботи наземного громадського транспорту в умовах можливих збоїв у метро або проблем із мостами через Дніпро.

“Доручив Премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва”, — повідомив президент.

Окрему увагу на селекторній нараді приділили ситуації в Дніпропетровській області після російських ударів протягом доби.

За словами Зеленського, відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та інших містах і громадах регіону.

На піку відключень без електропостачання залишалися понад 600 тисяч абонентів, зокрема населення, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі подачу електроенергії поступово відновлюють.

Під час наради також заслухали доповіді про ситуацію в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах.

Крім того, президент визначив завдання для Міністерства закордонних справ і дипломатичної команди Офісу президента напередодні міжнародних заходів, запланованих на найближчі тижні.

За словами Зеленського, Україна готує нові пакети енергетичної підтримки та додаткові фінансові інструменти для допомоги українцям протягом зими.