Україна за місяць замовила енергетичного обладнання майже на 200 млн євро

У жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав 90 контрактів на постачання обладнання майже на 200 млн євро, встановивши місячний рекорд за весь час роботи. Від початку 2026 року Фонд уклав 660 контрактів на 515 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками розмови з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським.

За словами міністра, у жовтні Фонд підтримки енергетики України досяг найвищого місячного показника за весь час своєї роботи — 90 контрактів на постачання енергетичного обладнання загальною вартістю майже 200 млн євро.

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Загалом від початку 2026 року укладено 660 контрактів на 515 млн євро. Водночас сукупна вартість контрактів Фонду за весь період його діяльності вже перевищила 1,32 млрд євро.

Йдеться про закупівлю силових трансформаторів, обладнання для підстанцій, техніки та інших критично необхідних елементів енергетичної інфраструктури.

Таке обладнання допомагає енергетичним компаніям відновлювати електро-, тепло- та газопостачання в українських громадах після російських ударів.

Шмигаль зазначив, що протягом 2026 року Фонд суттєво прискорив темпи роботи, завдяки чому енергетичні компанії можуть швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Під час розмови з Артуром Лорковським сторони також скоординували подальші дії щодо визначення пріоритетних потреб та замовлення наступних партій обладнання для підвищення стійкості української енергосистеми.

Міністр подякував Секретаріату Енергетичного Співтовариства, його директору та міжнародним донорам Фонду за підтримку української енергетики.