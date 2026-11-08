Швейцарські хокеїсти не вийдуть на матч із Росією на ЧС-2027 через війну в Україні

Молодіжна збірна Швейцарії з хокею відмовилася виходити на матч проти Росії на чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в канадському Едмонтоні. Рішення ухвалили через війну в Україні після того, як Міжнародна федерація хокею почала процедуру повернення російської команди до турніру.

Про це йдеться в заяві Швейцарської федерації хокею (Swiss Ice Hockey).

Рада директорів федерації вирішила, що збірна Швейцарії U-20 не братиме участі в запланованому на 27 грудня матчі проти Росії.

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За інформацією Swiss Ice Hockey, після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) Міжнародна федерація хокею (IIHF) розпочала процес повернення російської збірної на молодіжний чемпіонат світу та надіслала учасникам оновлений розклад.

Росія отримала десятий номер посіву й замінила у розкладі збірну Норвегії, яка переходить до першого дивізіону.

У швейцарській федерації наголосили, що відмова стосується виключно зустрічі з російською командою та пов’язана з війною, яка триває в Україні.

“Це рішення жодним чином не означає відмови від участі в молодіжному чемпіонаті світу 2027 року”, — заявили у Swiss Ice Hockey.

Міжнародна федерація хокею поки публічно не прокоментувала позицію швейцарської сторони. Водночас на офіційному сайті IIHF у розкладі чемпіонату досі зазначена збірна Норвегії.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться в Канаді з 26 грудня до 5 січня.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що під час війни в Україні спортсмени з Росії та Білорусі не можуть представляти свої країни на турнірах, які проводяться в Канаді.