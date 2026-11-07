Німеччина може не пустити російських хокеїстів на ЧС-2027: уряд допускає відмову у візах

Уряд Німеччини не виключає відмови у видачі віз російським хокеїстам для участі в чемпіонаті світу 2027 року, який має відбутися в Дюссельдорфі та Мангаймі. Після рішення Спортивного арбітражного суду про повернення російських команд низка країн пригрозила бойкотом турніру, а великі спонсори — відмовою від підтримки.

Про це повідомляє Bild із посиланням на заяви представників федерального уряду Німеччини.

Речник уряду Штефан Корнеліус заявив, що Берлін прагне провести чемпіонат світу за планом, однак участь Росії може зробити це неможливим.

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“Нашою метою має бути проведення турнірів відповідно до плану. Однак через бойкоти в разі допуску Росії це фактично було б неможливо. Тому зараз ми хочемо шляхом переговорів знайти можливості, щоб турнір усе ж відбувся”, — сказав Корнеліус.

За інформацією видання, останніми днями відбулися інтенсивні консультації з новообраним президентом Міжнародної федерації хокею (IIHF) Францом Райндлем та Німецьким олімпійським спортивним союзом.

За підсумками обговорень було зроблено висновок, що участь російської збірної може зробити проведення чемпіонату світу фактично неможливим як зі спортивного, так і з економічного погляду.

Причиною загострення ситуації стало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який постановив скасувати відсторонення російських команд, запроваджене після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього низка національних збірних пригрозила бойкотувати чемпіонат світу в Німеччині. Водночас важливі спонсори заявили про намір припинити фінансову підтримку змагань.

Німецький хокейний союз (DEB) навіть допустив можливість відмови від проведення турніру.

На тлі суперечки федеральний уряд Німеччини не виключає використання візових обмежень для недопуску російських спортсменів.

Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини наголосив, що за умов продовження російської агресії проти України повернення до звичайних відносин із РФ неможливе.

“У часи, коли Росія веде агресивну війну проти України, не може бути жодної нормальності, і ми не будемо вдавати, що вона існує”, — заявив представник відомства.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні публічно виключив участь Росії в молодіжному чемпіонаті світу U20, який має відбутися в Канаді. Він також нагадав про можливість відмови у видачі віз російським спортсменам.

До дискусії долучився і Володимир Путін. Він звинуватив окремі країни у запровадженні політичних обмежень проти російських спортсменів, не назвавши конкретних держав.

За словами Путіна, такі дії нібито порушують право, судові рішення та принципи демократичних інституцій.