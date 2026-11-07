У Харкові поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівку та наукову установу: дані ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і дев’ять населених пунктів області, застосувавши ракету, керовану авіабомбу та десятки безпілотників. У Харкові поранено 55-річну жінку, в області пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, аптеку, наукову установу та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, протягом доби російські війська застосували по Харківщині одну ракету, одну керовану авіабомбу, два безпілотники типу “Герань-2”, шість FPV-дронів та ще 78 БпЛА, тип яких встановлюється.

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У Харкові внаслідок обстрілу постраждала 55-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, вісім автомобілів та наукову установу.

В Ізюмському районі російські удари пошкодили медичний заклад, аптеку та автомобіль у місті Ізюм. У селі Бугаївка пошкоджено приватний будинок і електромережі, а в селі Оскіл — приватний будинок.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження трактора в селі Черкаська Лозова, а також двох приватних будинків у селищі Пісочин та селі Лісне.

У Лозівському районі внаслідок атак пошкоджено два складські приміщення в селі Царедарівка.