У США заарештували батька Меган Маркл у справі про зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми

Батька герцогині Сассекської Меган Маркл, Томаса Маркла-старшого, у п’ятницю заарештували у Флориді у межах федерального розслідування. Його підозрюють у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми у двох орендованих ним складських приміщеннях у Каліфорнії.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на Міністерство юстиції США.

За даними американського Мін’юсту, Маркл нібито зберігав такі матеріали у двох складських приміщеннях у районі Лос-Анджелеса, які орендував майже два десятиліття.

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У п’ятницю він мав уперше постати перед федеральним судом у Тампі, штат Флорида. На момент публікації не було відомо, чи має Маркл адвоката, який міг би прокоментувати звинувачення.

“Ці звинувачення надзвичайно серйозні, і ми переслідуватимемо пана Маркла в межах усієї суворості федерального законодавства”, — заявив перший помічник прокурора США Центрального округу Каліфорнії Білл Ессейлі.

ФБР вилучило десятки предметів

Згідно з матеріалами федеральної скарги, розслідування почалося після перевірки на Філіппінах і згодом привело правоохоронців до двох складських приміщень у районі Лос-Анджелеса, зареєстрованих на ім’я Маркла.

За даними слідства, він орендував їх із 2008 року, а останні платежі були здійснені автоматично минулого місяця.

Агенти ФБР вилучили зі складів 78 предметів, серед яких були слайди, фотонегативи та книги з матеріалами, які слідство вважає пов’язаними із сексуальним насильством над дітьми.

В одному зі складських приміщень правоохоронці виявили щонайменше 18 зображень, які, за версією слідства, можуть становити дитячу порнографію.

У судових документах також стверджується, що на частині фотографій зображений дорослий чоловік, якого один зі свідків ідентифікував як Томаса Маркла-старшого, разом із дітьми.

Розслідування велося також на Філіппінах і в Мексиці

Минулого місяця стало відомо, що Маркл перебував під слідством на Філіппінах через підозри у зберіганні аналогічних матеріалів.

Сам Маркл заперечував звинувачення, називаючи їх “хворою брехнею”, і заявляв, що ніколи не завантажував нічого подібного.

Поліція Філіппін повідомила CBS News, що розпочала розслідування після того, як особисті речі Маркла передав правоохоронцям його син Томас Маркл-молодший.

Той заявив, що також звертався до ФБР.

Крім того, прокуратура штату Нижня Каліфорнія в Мексиці повідомила, що 29 жовтня провела обшук після звернення на номер екстреної допомоги 911.

За даними відомства, під час операції були знайдені три старі журнали та VHS-касети з матеріалами сексуального характеру за участі дітей. Докази та матеріали справи передали федеральній прокуратурі Мексики.

Марклу загрожує до 20 років ув’язнення

Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство використовуватиме всі доступні ресурси для захисту дітей.

Якщо Томаса Маркла-старшого визнають винним за федеральними обвинуваченнями, максимальне передбачене законом покарання становить 20 років ув’язнення.

Меган Маркл знала про звинувачення з 2018 року

Після появи інформації про розслідування Меган Маркл заявила CBS News, що знала про звинувачення на адресу свого батька ще з 2018 року і тоді ж відповідну інформацію передали британським правоохоронним органам.

За її словами, саме через ці відомості вона та принц Гаррі вирішили не дозволяти Томасу Марклу контактувати з їхніми дітьми.

“Сподіваюся, тепер буде зрозуміло, що, попри викривлення цієї історії деякими медіа протягом багатьох років, дистанція між мною і моїм батьком та моє рішення не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми мали одну причину: захистити їх”, — заявила Меган.

За даними CBS News, після нинішнього арешту Меган Маркл поки не планує робити додаткових заяв.